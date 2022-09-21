https://ria.ru/20220921/zoloto-1818374422.html
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков - РИА Новости, 21.09.2022
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:11
2022-09-21T12:11
2022-09-21T12:20
экономика
валентина матвиенко
россия
максим решетников
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских добытчиков; по ее словам, этот золотой запас страны не обесценится."Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов. Во-первых - поддержать наших производителей, во-вторых – это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.
https://ria.ru/20220901/zoloto-1813625991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко, россия, максим решетников, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Валентина Матвиенко, Россия, Максим Решетников, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:11 21.09.2022 (обновлено: 12:20 21.09.2022)
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков
Матвиенко призвала обсудить увеличение закупок золота у российских добытчиков