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Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков - РИА Новости, 21.09.2022
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Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков - РИА Новости, 21.09.2022
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:11
2022-09-21T12:20
экономика
валентина матвиенко
россия
максим решетников
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских добытчиков; по ее словам, этот золотой запас страны не обесценится."Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов. Во-первых - поддержать наших производителей, во-вторых – это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.
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экономика, валентина матвиенко, россия, максим решетников, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Валентина Матвиенко, Россия, Максим Решетников, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:11 21.09.2022 (обновлено: 12:20 21.09.2022)
 
Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков

Матвиенко призвала обсудить увеличение закупок золота у российских добытчиков

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских добытчиков; по ее словам, этот золотой запас страны не обесценится.
"Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов. Во-первых - поддержать наших производителей, во-вторых – это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото
 
ЭкономикаВалентина МатвиенкоРоссияМаксим РешетниковСовет Федерации РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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