https://ria.ru/20220921/zoloto-1818374422.html

Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков

Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков - РИА Новости, 21.09.2022

Правительство обсудит увеличение закупок золота у российских добытчиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:11

2022-09-21T12:11

2022-09-21T12:20

экономика

валентина матвиенко

россия

максим решетников

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметаллов у российских добытчиков; по ее словам, этот золотой запас страны не обесценится."Надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличение закупок золота, никеля и драгоценных металлов. Во-первых - поддержать наших производителей, во-вторых – это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то на зарубежных каких-то счетах", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации с участием главы Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

https://ria.ru/20220901/zoloto-1813625991.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, валентина матвиенко, россия, максим решетников, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)