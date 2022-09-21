Спасатели Запорожской области получили от МЧС России новую спецтехнику
Спасатели Запорожской области получили от МЧС России партию пожарно-спасательных машин
Российские пожарные. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Главное управление по чрезвычайным ситуациям Запорожской области в преддверии референдума о вхождении в состав РФ получило первую партию новых пожарно-спасательных машин на базе "Урал NEXT", рассказали РИА Новости в руководстве ГУЧС области.
"С первых дней создания личный состав обеспечивает безопасность населения области на освобожденных территориях. В рамках подготовки области к проведению референдума для поддержки спасателей министерством РФ по чрезвычайным ситуациям передана первая партия современных пожарно-спасательных автомобилей на базе "Урал NEXT", снаряжение и спасательное оборудование, а также средства защиты личного состава", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в регион доставлена спецтехника с пробегом около четырех тысяч километров полностью российского производства с максимальной комплектацией для оказания оперативной помощи и проведения спасательных операций. Также для пожарников-спасателей Запорожской области доставили несколько сотен комплектов спецодежды. Первые машины уже вступили на боевое дежурство на освобожденных территориях Запорожской области.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.