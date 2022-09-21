https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818493393.html

Спасатели Запорожской области получили от МЧС России новую спецтехнику

Спасатели Запорожской области получили от МЧС России новую спецтехнику - РИА Новости, 21.09.2022

Спасатели Запорожской области получили от МЧС России новую спецтехнику

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Запорожской области в преддверии референдума о вхождении в состав РФ получило первую партию новых... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:45

2022-09-21T17:45

2022-09-21T17:45

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Главное управление по чрезвычайным ситуациям Запорожской области в преддверии референдума о вхождении в состав РФ получило первую партию новых пожарно-спасательных машин на базе "Урал NEXT", рассказали РИА Новости в руководстве ГУЧС области."С первых дней создания личный состав обеспечивает безопасность населения области на освобожденных территориях. В рамках подготовки области к проведению референдума для поддержки спасателей министерством РФ по чрезвычайным ситуациям передана первая партия современных пожарно-спасательных автомобилей на базе "Урал NEXT", снаряжение и спасательное оборудование, а также средства защиты личного состава", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в регион доставлена спецтехника с пробегом около четырех тысяч километров полностью российского производства с максимальной комплектацией для оказания оперативной помощи и проведения спасательных операций. Также для пожарников-спасателей Запорожской области доставили несколько сотен комплектов спецодежды. Первые машины уже вступили на боевое дежурство на освобожденных территориях Запорожской области.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220918/dnr-1817660918.html

https://ria.ru/20220921/osteklenie-1818398943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, россия, запорожская область, донецкая народная республика, нато