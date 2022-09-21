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В Ивановской области создали девять виртуальных концертных залов
В Ивановской области создали девять виртуальных концертных залов - РИА Новости, 21.09.2022
В Ивановской области создали девять виртуальных концертных залов
В Ивановской области в девяти учреждениях культуры открыты виртуальные концертные залы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:43
2022-09-21T14:43
2022-09-21T14:43
ивановская область
ивановская область
комсомольск
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ИВАНОВО, 21 сен – РИА Новости. В Ивановской области в девяти учреждениях культуры открыты виртуальные концертные залы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Уникальные пространства созданы в Иванове, Комсомольске, Приволжске, Кохме, Шуе, Кинешме, Пучеже, Тейкове и в Вичуге. Виртуальные концертные залы оборудованы в рамках нацпроекта "Культура". Они оснащены звуковой и видеоаппаратурой, которая позволяет транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы и создаёт полный эффект присутствия на концерте", - сказал собеседник агентства.По его словам, виртуальные концертные залы позволяют внедрить новые формы работы в образовательные программы, расширить кругозор учащихся, создать особую культурную атмосферу.В будущем году благодаря нацпроекту подобные пространства оборудуют в детской музыкальной школе Фурмановского района, районном централизованном клубном объединении Гаврилова Посада и Юрьевецкой детской школе искусств. На их создание из федерального бюджета направят 4,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220920/tsentry-1818082744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, комсомольск, приволжск
Ивановская область, Ивановская область, Комсомольск, Приволжск