https://ria.ru/20220921/zaly-1818429216.html

В Ивановской области создали девять виртуальных концертных залов

В Ивановской области создали девять виртуальных концертных залов - РИА Новости, 21.09.2022

В Ивановской области создали девять виртуальных концертных залов

В Ивановской области в девяти учреждениях культуры открыты виртуальные концертные залы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:43

2022-09-21T14:43

2022-09-21T14:43

ивановская область

ивановская область

комсомольск

приволжск

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ИВАНОВО, 21 сен – РИА Новости. В Ивановской области в девяти учреждениях культуры открыты виртуальные концертные залы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Уникальные пространства созданы в Иванове, Комсомольске, Приволжске, Кохме, Шуе, Кинешме, Пучеже, Тейкове и в Вичуге. Виртуальные концертные залы оборудованы в рамках нацпроекта "Культура". Они оснащены звуковой и видеоаппаратурой, которая позволяет транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы и создаёт полный эффект присутствия на концерте", - сказал собеседник агентства.По его словам, виртуальные концертные залы позволяют внедрить новые формы работы в образовательные программы, расширить кругозор учащихся, создать особую культурную атмосферу.В будущем году благодаря нацпроекту подобные пространства оборудуют в детской музыкальной школе Фурмановского района, районном централизованном клубном объединении Гаврилова Посада и Юрьевецкой детской школе искусств. На их создание из федерального бюджета направят 4,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220920/tsentry-1818082744.html

ивановская область

комсомольск

приволжск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, комсомольск, приволжск