22:57 21.09.2022 (обновлено: 23:42 21.09.2022)
В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Гросси заявил о начале переговоров с Украиной и Россией по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 21 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией", — подчеркнул он.
Гендиректор агентства добавил, что речь идет о конкретных параметрах. По его словам, у обеих сторон "есть убеждение, что создание этой зоны необходимо" и договориться об этом нужно как можно скорее.
Кроме того, Гросси сообщил, что электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС удалось восстановить после повреждений из-за обстрела. Он уточнил, что некоторое время на станции использовались дизельные генераторы. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.
Глава МАГАТЭ также анонсировал поездку на Украину, а после этого он собирается посетить Россию. Он отметил, что ранее на полях Генассамблеи ООН ему удалось встретиться с министрами иностранных дел обеих стран.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
16 сентября, 01:08В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ