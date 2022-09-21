https://ria.ru/20220921/zaes-1818566101.html

В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022

В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:57

2022-09-21T22:57

2022-09-21T23:42

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ООН, 21 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге гендиректор организации Рафаэль Гросси.Гендиректор агентства добавил, что речь идет о конкретных параметрах. По его словам, у обеих сторон "есть убеждение, что создание этой зоны необходимо" и договориться об этом нужно как можно скорее.Кроме того, Гросси сообщил, что электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС удалось восстановить после повреждений из-за обстрела. Он уточнил, что некоторое время на станции использовались дизельные генераторы. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.Глава МАГАТЭ также анонсировал поездку на Украину, а после этого он собирается посетить Россию. Он отметил, что ранее на полях Генассамблеи ООН ему удалось встретиться с министрами иностранных дел обеих стран.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html

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