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В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
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https://ria.ru/20220921/zaes-1818566101.html
В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:57
2022-09-21T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
украина
магатэ
россия
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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ООН, 21 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге гендиректор организации Рафаэль Гросси.Гендиректор агентства добавил, что речь идет о конкретных параметрах. По его словам, у обеих сторон "есть убеждение, что создание этой зоны необходимо" и договориться об этом нужно как можно скорее.Кроме того, Гросси сообщил, что электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС удалось восстановить после повреждений из-за обстрела. Он уточнил, что некоторое время на станции использовались дизельные генераторы. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.Глава МАГАТЭ также анонсировал поездку на Украину, а после этого он собирается посетить Россию. Он отметил, что ранее на полях Генассамблеи ООН ему удалось встретиться с министрами иностранных дел обеих стран.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html
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в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, россия, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр, москва, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ, Россия, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Москва, Генеральная Ассамблея ООН
22:57 21.09.2022 (обновлено: 23:42 21.09.2022)
 
В МАГАТЭ заявили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси заявил о начале переговоров с Украиной и Россией по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 21 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к обсуждению с Москвой и Киевом создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией", — подчеркнул он.

Гендиректор агентства добавил, что речь идет о конкретных параметрах. По его словам, у обеих сторон "есть убеждение, что создание этой зоны необходимо" и договориться об этом нужно как можно скорее.
Кроме того, Гросси сообщил, что электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС удалось восстановить после повреждений из-за обстрела. Он уточнил, что некоторое время на станции использовались дизельные генераторы. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.
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Глава МАГАТЭ также анонсировал поездку на Украину, а после этого он собирается посетить Россию. Он отметил, что ранее на полях Генассамблеи ООН ему удалось встретиться с министрами иностранных дел обеих стран.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
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