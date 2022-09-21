https://ria.ru/20220921/zaes-1818344793.html

При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока

При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока - РИА Новости, 21.09.2022

При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили высоковольтную линию электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:27

2022-09-21T10:27

2022-09-21T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили высоковольтную линию электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба администрации Энергодара."Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС", — отметили там.ВСУ открыли артиллерийский огонь по атомной станции минувшей ночью. Пострадавших нет. Специалисты устраняют последствия.В администрации подчеркнули, что в результате разрывов снарядов произошло временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока."Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", — указывается в сообщении.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20220920/zaes-1818253081.html

https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, запорожская аэс, в мире, вооруженные силы украины