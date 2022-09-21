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При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/zaes-1818344793.html
При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока
При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока
Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили высоковольтную линию электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:27
2022-09-21T14:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили высоковольтную линию электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба администрации Энергодара."Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС", — отметили там.ВСУ открыли артиллерийский огонь по атомной станции минувшей ночью. Пострадавших нет. Специалисты устраняют последствия.В администрации подчеркнули, что в результате разрывов снарядов произошло временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока."Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", — указывается в сообщении.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
https://ria.ru/20220920/zaes-1818253081.html
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запорожская область, запорожская аэс, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, В мире, Вооруженные силы Украины
10:27 21.09.2022 (обновлено: 14:25 21.09.2022)
 
При обстреле Украиной ЗАЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока

При обстреле ВСУ Запорожской АЭС повреждены ЛЭП и оборудование связи энергоблока

© Фото пресс-службы администрации ЭнергодараВысоковольтная линия электропередачи, поврежденная из-за обстрелов Запорожской АЭС
Высоковольтная линия электропередачи, поврежденная из-за обстрелов Запорожской АЭС
© Фото пресс-службы администрации Энергодара
Высоковольтная линия электропередачи, поврежденная из-за обстрелов Запорожской АЭС
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили высоковольтную линию электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба администрации Энергодара.
"Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС", — отметили там.
ВСУ открыли артиллерийский огонь по атомной станции минувшей ночью. Пострадавших нет. Специалисты устраняют последствия.
В администрации подчеркнули, что в результате разрывов снарядов произошло временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.
Последствия обстрела Запорожской АЭС
Вчера, 19:14Специальная военная операция на Украине
Обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ привел к повреждению системы охлаждения
"Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", — указывается в сообщении.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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