https://ria.ru/20220921/yufu-1818221380.html

Ученые России и Ирана разработали новый способ очистки вод от химикатов

Ученые России и Ирана разработали новый способ очистки вод от химикатов - РИА Новости, 21.09.2022

Ученые России и Ирана разработали новый способ очистки вод от химикатов

Способ очистки сточных вод от красителей с помощью солнечного света и графена разработали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Ирана. По их словам, методика... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:23

наука

навигатор абитуриента

технологии

иран

южный федеральный университет

университетская наука

россия

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_dbdbf75cc8e8059a42b3a7ae7a0c963d.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Способ очистки сточных вод от красителей с помощью солнечного света и графена разработали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Ирана. По их словам, методика отличается низкими затратами и не требует специального оборудования. Результаты опубликованы в журнале Nanomaterials.Одни из главных химических "загрязнителей" водоемов, как рассказали ученые, — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), применяемые в качестве промышленных красителей. Ежегодно в мире производится около 450 тысяч тонн таких красителей. Вещества этого типа часто токсичны и способны провоцировать рак и мутации.Для очистки сточных вод в промышленных масштабах, как объяснили специалисты, в последние годы многие научные группы пытаются использовать энергию солнечного света. Преимущества такого подхода — дешевизна и легкодоступность.Коллектив ученых Южного федерального университета (ЮФУ) совместно с коллегами из Ирана разработал новый экономный высокоэффективный способ очистки вод от красителей. В его основе — графеновые нанокатализаторы, активируемые солнечным светом.По его словам, под действием видимого солнечного света наночастицы графена образуют окислительные радикалы, которые связывают молекулы вредных химикатов. В результате этой реакции концентрированные загрязнители превращаются в относительно безвредный углекислый газ и воду.Предложенный процесс очистки рассчитан на внедрение в уже существующую инфраструктуру, подчеркнули авторы разработки. Новый нанокатализатор, по их словам, предполагает многократное использование и повторную переработку, благодаря чему может быть задействован, например, в ходе третичной очистки на городских очистных сооружениях."Сегодня уже существуют производства, ориентированные на создание графеновых материалов в огромных объемах. Поэтому мы надеемся, что наша разработка в ближайшем будущем найдет применение на практике", — отметил Мазарджи.Технология создания нанокатализаторов, предложенная в ЮФУ, предполагает, по словам ученых, окисление графита с последующей гидротермальной редукцией и кальцинацией в азотной атмосфере.Работы проводились совместно с учеными Института науки и технологии цвета и Тегеранского университета (Иран). Исследования осуществляются в рамках гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2021-1363.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать методику очистки с помощью графена почв, загрязненных ПАУ.

https://ria.ru/20220404/vyatgu-1781090091.html

https://ria.ru/20220317/mifi-1778476149.html

https://ria.ru/20210617/misis-1737216392.html

иран

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, технологии, иран, южный федеральный университет, университетская наука, россия, ростов-на-дону