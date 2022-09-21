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Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели
Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели
В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:53
2022-09-21T12:53
2022-09-21T12:53
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства."В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели
Шойгу оценил потери ВСУ за три недели более чем в семь тысяч человек и 970 единиц техники