https://ria.ru/20220921/vsu-1818388651.html

Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели

Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели

В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:53

2022-09-21T12:53

2022-09-21T12:53

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

украина

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства."В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818334027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины