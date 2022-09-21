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Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/vsu-1818388651.html
Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели
Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели
В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:53
2022-09-21T12:53
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства."В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета", - сказал Шойгу.
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сергей шойгу, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
12:53 21.09.2022
 
Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели

Шойгу оценил потери ВСУ за три недели более чем в семь тысяч человек и 970 единиц техники

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.
"В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета", - сказал Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:38Специальная военная операция на Украине
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуУкраинаРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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