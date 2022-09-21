На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии
На полях Генассамблеи ООН проходит министерская встреча "астанинского формата" по Сирии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Перед встречей министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Мевлют Чавушоглу тепло поприветствовали друг друга и сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме. Через некоторое время к министрам присоединился спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Встреча проходит на фоне, с одной стороны, участившихся обстрелов боевиками "Джебхат ан-Нусры"* идлибской зоны деэскалации, с другой стороны, сигналов из Анкары о возможности организовать сирийско-турецкие переговоры министров иностранных дел, а в будущем и президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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