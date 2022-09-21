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На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии - РИА Новости, 21.09.2022
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На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии
На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии - РИА Новости, 21.09.2022
На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии
Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:50
2022-09-21T23:50
в мире
мевлют чавушоглу
гейр педерсен
сергей лавров
россия
иран
турция
оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.Перед встречей министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Мевлют Чавушоглу тепло поприветствовали друг друга и сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме. Через некоторое время к министрам присоединился спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.Встреча проходит на фоне, с одной стороны, участившихся обстрелов боевиками "Джебхат ан-Нусры"* идлибской зоны деэскалации, с другой стороны, сигналов из Анкары о возможности организовать сирийско-турецкие переговоры министров иностранных дел, а в будущем и президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, мевлют чавушоглу, гейр педерсен, сергей лавров, россия, иран, турция, оон, сирия
В мире, Мевлют Чавушоглу, Гейр Педерсен, Сергей Лавров, Россия, Иран, Турция, ООН, Сирия
23:50 21.09.2022
 
На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии

На полях Генассамблеи ООН проходит министерская встреча "астанинского формата" по Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Перед встречей министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Мевлют Чавушоглу тепло поприветствовали друг друга и сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме. Через некоторое время к министрам присоединился спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Встреча проходит на фоне, с одной стороны, участившихся обстрелов боевиками "Джебхат ан-Нусры"* идлибской зоны деэскалации, с другой стороны, сигналов из Анкары о возможности организовать сирийско-турецкие переговоры министров иностранных дел, а в будущем и президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. 23 января 2017 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 06:13
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреМевлют ЧавушоглуГейр ПедерсенСергей ЛавровРоссияИранТурцияООНСирия
 
 
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