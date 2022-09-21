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На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии

На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии - РИА Новости, 21.09.2022

На полях ГА ООН проходит министерская встреча астанинского формата по Сирии

Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:50

2022-09-21T23:50

2022-09-21T23:50

в мире

мевлют чавушоглу

гейр педерсен

сергей лавров

россия

иран

турция

оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.Перед встречей министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Мевлют Чавушоглу тепло поприветствовали друг друга и сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме. Через некоторое время к министрам присоединился спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.Встреча проходит на фоне, с одной стороны, участившихся обстрелов боевиками "Джебхат ан-Нусры"* идлибской зоны деэскалации, с другой стороны, сигналов из Анкары о возможности организовать сирийско-турецкие переговоры министров иностранных дел, а в будущем и президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795162304.html

россия

иран

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мевлют чавушоглу, гейр педерсен, сергей лавров, россия, иран, турция, оон, сирия