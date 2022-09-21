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В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси - РИА Новости, 21.09.2022
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В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси - РИА Новости, 21.09.2022
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси
В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:08
2022-09-21T17:16
сергей лавров
магатэ
нью-йорк (город)
рафаэль гросси
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ООН, 21 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Это первая двусторонняя встреча российского министра на "полях" 77-й сессии ГА ООН.Журналистов попросили удалиться после приветствия сторон, после чего встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.Ранее в среду Лавров уже принял участие во встрече министров иностранных дел ОДКБ, которая проходила в формате рабочего завтрака под председательством Армении.
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сергей лавров, магатэ, нью-йорк (город), рафаэль гросси
Сергей Лавров, МАГАТЭ, Нью-Йорк (город), Рафаэль Гросси
17:08 21.09.2022 (обновлено: 17:16 21.09.2022)
 
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси

В Нью-Йорке началась встреча главы МИД Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Это первая двусторонняя встреча российского министра на "полях" 77-й сессии ГА ООН.
Журналистов попросили удалиться после приветствия сторон, после чего встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.
Ранее в среду Лавров уже принял участие во встрече министров иностранных дел ОДКБ, которая проходила в формате рабочего завтрака под председательством Армении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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Сергей ЛавровМАГАТЭНью-Йорк (город)Рафаэль Гросси
 
 
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