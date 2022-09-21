https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818479337.html

В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси

В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси - РИА Новости, 21.09.2022

В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси

В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:08

2022-09-21T17:08

2022-09-21T17:16

сергей лавров

магатэ

нью-йорк (город)

рафаэль гросси

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ООН, 21 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Это первая двусторонняя встреча российского министра на "полях" 77-й сессии ГА ООН.Журналистов попросили удалиться после приветствия сторон, после чего встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.Ранее в среду Лавров уже принял участие во встрече министров иностранных дел ОДКБ, которая проходила в формате рабочего завтрака под председательством Армении.

https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, магатэ, нью-йорк (город), рафаэль гросси