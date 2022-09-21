https://ria.ru/20220921/vstrecha-1818479337.html
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси - РИА Новости, 21.09.2022
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси
В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:08
2022-09-21T17:08
2022-09-21T17:16
сергей лавров
магатэ
нью-йорк (город)
рафаэль гросси
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ООН, 21 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Это первая двусторонняя встреча российского министра на "полях" 77-й сессии ГА ООН.Журналистов попросили удалиться после приветствия сторон, после чего встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.Ранее в среду Лавров уже принял участие во встрече министров иностранных дел ОДКБ, которая проходила в формате рабочего завтрака под председательством Армении.
https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html
нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, магатэ, нью-йорк (город), рафаэль гросси
Сергей Лавров, МАГАТЭ, Нью-Йорк (город), Рафаэль Гросси
17:08 21.09.2022 (обновлено: 17:16 21.09.2022)
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси
В Нью-Йорке началась встреча главы МИД Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Гросси