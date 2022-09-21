https://ria.ru/20220921/vs-1818394880.html
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада
Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:07
2022-09-21T13:07
2022-09-21T13:07
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
сша
украина
нато
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0c2143f234af4414689cd08b0d4c5c0.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран во главе с США на сдерживание РФ и её союзников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и её союзников, проводит агрессивную политику путём оказания помощи и всесторонней поддержки вооружённым силам Украины. В том числе - прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.Он также отметил, что "блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счёт расширения числа его участников"."В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооружённых сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования", - сказал министр обороны России.Шойгу предложил рассмотреть на коллегии вопрос о предложениях по реализации указа президента РФ "Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации" от 25 августа.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce897268623698df117f65b491615f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, сша, украина, нато, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, США, Украина, НАТО, Частичная мобилизация в России
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада
Шойгу: увеличение численности ВС на 137 тысяч человек связано с агрессивным курсом Запада