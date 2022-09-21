https://ria.ru/20220921/vs-1818394880.html

Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада

Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада

Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:07

2022-09-21T13:07

2022-09-21T13:07

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

сша

украина

нато

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран во главе с США на сдерживание РФ и её союзников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и её союзников, проводит агрессивную политику путём оказания помощи и всесторонней поддержки вооружённым силам Украины. В том числе - прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.Он также отметил, что "блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счёт расширения числа его участников"."В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооружённых сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования", - сказал министр обороны России.Шойгу предложил рассмотреть на коллегии вопрос о предложениях по реализации указа президента РФ "Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации" от 25 августа.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

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сергей шойгу, россия, сша, украина, нато, частичная мобилизация в россии