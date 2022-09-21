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Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/vs-1818394880.html
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада
Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:07
2022-09-21T13:07
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
сша
украина
нато
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран во главе с США на сдерживание РФ и её союзников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и её союзников, проводит агрессивную политику путём оказания помощи и всесторонней поддержки вооружённым силам Украины. В том числе - прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.Он также отметил, что "блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счёт расширения числа его участников"."В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооружённых сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования", - сказал министр обороны России.Шойгу предложил рассмотреть на коллегии вопрос о предложениях по реализации указа президента РФ "Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации" от 25 августа.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
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сергей шойгу, россия, сша, украина, нато, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, США, Украина, НАТО, Частичная мобилизация в России
13:07 21.09.2022
 
Шойгу заявил, что увеличение численности ВС связано с агрессией Запада

Шойгу: увеличение численности ВС на 137 тысяч человек связано с агрессивным курсом Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тысяч военнослужащих, было продиктовано агрессивной политикой, курсом западных стран во главе с США на сдерживание РФ и её союзников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и её союзников, проводит агрессивную политику путём оказания помощи и всесторонней поддержки вооружённым силам Украины. В том числе - прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.
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Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
Он также отметил, что "блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счёт расширения числа его участников".
"В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооружённых сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования", - сказал министр обороны России.
Шойгу предложил рассмотреть на коллегии вопрос о предложениях по реализации указа президента РФ "Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации" от 25 августа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияСШАУкраинаНАТОЧастичная мобилизация в России
 
 
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