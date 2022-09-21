https://ria.ru/20220921/voennye-1818400756.html
Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными
Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:28
2022-09-21T13:28
2022-09-21T13:28
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год. Сейчас минимальный срок такого контракта равняется пяти годам.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.Закон поступает на подпись президенту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, россия, москва, совет федерации рф, общество
Сергей Собянин, Россия, Москва, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными
Совфед одобрил упрощенное получение гражданства России иностранными военными