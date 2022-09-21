https://ria.ru/20220921/voennye-1818400756.html

Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными

Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед одобрил упрощенное получение гражданства иностранными военными

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:28

2022-09-21T13:28

2022-09-21T13:28

сергей собянин

россия

москва

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год. Сейчас минимальный срок такого контракта равняется пяти годам.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.Закон поступает на подпись президенту.

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сергей собянин, россия, москва, совет федерации рф, общество