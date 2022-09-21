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Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам

Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам - РИА Новости, 21.09.2022

Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам

Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:51

2022-09-21T11:51

2022-09-21T11:52

туризм

в мире

эдгарс ринкевичс

россия

латвия

визы

частичная мобилизация в россии

туризм

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220919/ogranicheniya-1817960838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эдгарс ринкевичс, россия, латвия, визы, частичная мобилизация в россии, туризм, новости - туризм