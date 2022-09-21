11:51 21.09.2022 (обновлено: 11:52 21.09.2022)
Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Глава МИД Ринкевичс: Латвия не будет выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Флаг Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами", - написал Ринкевичс в Twitter.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
19 сентября, 19:01ТуризмПольша ужесточила ограничения на въезд россиян