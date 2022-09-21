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Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818365630.html
Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин
Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.09.2022
Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин
Нет никаких сомнений в том, что во время референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев постарается при первой же возможности нанести... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:35
2022-09-21T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
нато
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что во время референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев постарается при первой же возможности нанести физический ущерб на этих территориях, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин."Нет никаких сомнений, что противник, где сможет физически нанести ущерб, совершить обстрел или провокацию, - он будет это делать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818323482.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, нато, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Киев, НАТО, Референдум в Донбассе
11:35 21.09.2022
 
Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Киев во время референдумов попытается нанести ущерб

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что во время референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев постарается при первой же возможности нанести физический ущерб на этих территориях, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин.
"Нет никаких сомнений, что противник, где сможет физически нанести ущерб, совершить обстрел или провокацию, - он будет это делать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:50
В МИД прокомментировали риторику Запада по референдумам
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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