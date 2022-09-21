https://ria.ru/20220921/ukraina-1818365630.html

Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин

Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.09.2022

Киев во время референдумов попытается нанести ущерб, заявил Пушилин

Нет никаких сомнений в том, что во время референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев постарается при первой же возможности нанести... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:35

2022-09-21T11:35

2022-09-21T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

нато

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что во время референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев постарается при первой же возможности нанести физический ущерб на этих территориях, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин."Нет никаких сомнений, что противник, где сможет физически нанести ущерб, совершить обстрел или провокацию, - он будет это делать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818323482.html

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луганская народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, нато, референдум в донбассе