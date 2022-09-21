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Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818334027.html
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу
На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:38
2022-09-21T09:48
украина
в мире
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу."На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу."Это половина армии, потери", - подчеркнул министр обороны.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html
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украина, в мире, сергей шойгу
Украина, В мире, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
09:38 21.09.2022 (обновлено: 09:48 21.09.2022)
 
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Украина потеряла уже половину армии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.
"На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу.
Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины потеряли 100 000 человек - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:38Специальная военная операция на Украине
Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу
"Это половина армии, потери", - подчеркнул министр обороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей Шойгу
 
 
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