https://ria.ru/20220921/ukraina-1818334027.html
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу
На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:38
2022-09-21T09:38
2022-09-21T09:48
украина
в мире
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу."На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу."Это половина армии, потери", - подчеркнул министр обороны.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b4e55e5f717be88091cf54d150d988a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сергей шойгу
Украина, В мире, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
09:38 21.09.2022 (обновлено: 09:48 21.09.2022)
Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: Украина потеряла уже половину армии