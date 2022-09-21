https://ria.ru/20220921/ukraina-1818334027.html

Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу

Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Украина потеряла уже половину армии, заявил Шойгу

На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:38

2022-09-21T09:38

2022-09-21T09:48

украина

в мире

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу."На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу."Это половина армии, потери", - подчеркнул министр обороны.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, сергей шойгу