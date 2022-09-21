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Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818333664.html
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу
Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:36
2022-09-21T09:55
в мире
украина
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем удары этого оружия (западного - ред.) по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая гибель. Бьют по больницам и по местам массового скопления людей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/shoygu-1818337650.html
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в мире, украина, сергей шойгу
В мире, Украина, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
09:36 21.09.2022 (обновлено: 09:55 21.09.2022)
 
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Украина все чаще использует западное оружие для ударов по населению

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем удары этого оружия (западного - ред.) по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая гибель. Бьют по больницам и по местам массового скопления людей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:53В мире
Россия ведет боевые действия не с Украиной, а с Западом, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей Шойгу
 
 
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