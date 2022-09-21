https://ria.ru/20220921/ukraina-1818333664.html
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу
Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:36
2022-09-21T09:36
2022-09-21T09:55
в мире
украина
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем удары этого оружия (западного - ред.) по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая гибель. Бьют по больницам и по местам массового скопления людей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/shoygu-1818337650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей шойгу
В мире, Украина, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
09:36 21.09.2022 (обновлено: 09:55 21.09.2022)
Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: Украина все чаще использует западное оружие для ударов по населению