https://ria.ru/20220921/ukraina-1818333664.html

Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу

Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Украина часто использует западное оружие против населения, заявил Шойгу

Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:36

2022-09-21T09:36

2022-09-21T09:55

в мире

украина

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем удары этого оружия (западного - ред.) по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая гибель. Бьют по больницам и по местам массового скопления людей", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/shoygu-1818337650.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей шойгу