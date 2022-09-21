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Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин
Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:58
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин."Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонских областях до начала боевых действий приживало более семи миллионов человек, многие из них были вынуждены стать беженцами, покинуть родной дом, а те, кто остался - это порядка пяти миллионов человек сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны нацистских боевиков, они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
09:10 21.09.2022 (обновлено: 09:58 21.09.2022)
 
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин

Президент Путин: наследники Бандеры, неонацисты, убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин.
"Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонских областях до начала боевых действий приживало более семи миллионов человек, многие из них были вынуждены стать беженцами, покинуть родной дом, а те, кто остался - это порядка пяти миллионов человек сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны нацистских боевиков, они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:19
Россия остановит тех, кто стремится к мировому господству, заявил Путин
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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