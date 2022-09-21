https://ria.ru/20220921/ukraina-1818327204.html
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин
Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:58
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин."Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонских областях до начала боевых действий приживало более семи миллионов человек, многие из них были вынуждены стать беженцами, покинуть родной дом, а те, кто остался - это порядка пяти миллионов человек сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны нацистских боевиков, они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.
https://ria.ru/20220921/rossiya-1818329095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
09:10 21.09.2022 (обновлено: 09:58 21.09.2022)
Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин
Президент Путин: наследники Бандеры, неонацисты, убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей