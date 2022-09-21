https://ria.ru/20220921/ukraina-1818327204.html

Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин

Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Наследники Бандеры, неонацисты, убивают и пытают людей, заявил Путин

Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:10

2022-09-21T09:10

2022-09-21T09:58

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают и бросают в тюрьмы людей, заявил президент России Владимир Путин."Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонских областях до начала боевых действий приживало более семи миллионов человек, многие из них были вынуждены стать беженцами, покинуть родной дом, а те, кто остался - это порядка пяти миллионов человек сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны нацистских боевиков, они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.

https://ria.ru/20220921/rossiya-1818329095.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область