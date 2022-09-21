https://ria.ru/20220921/ukraina-1818327099.html
Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин
Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин
Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:32
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам.Он отметил, что "киевский режим пустил в ходе новые банды иностранных наёмников и националистов". "Воинские части обучены по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников", - подчеркнул президент."Одновременно самым жёстким образом был усилен режим репрессий по всей Украине, в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооружённого переворота 2014 года. Политика запугивания, террор, насилие принимают все массовые, страшные, варварские формы", - заявил президент.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
09:10 21.09.2022 (обновлено: 09:32 21.09.2022)
Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин
Президент Путин: террор киевского режима принимает все более страшные формы