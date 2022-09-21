https://ria.ru/20220921/ukraina-1818327099.html

Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин

Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил Путин

Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:10

2022-09-21T09:10

2022-09-21T09:32

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам.Он отметил, что "киевский режим пустил в ходе новые банды иностранных наёмников и националистов". "Воинские части обучены по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников", - подчеркнул президент."Одновременно самым жёстким образом был усилен режим репрессий по всей Украине, в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооружённого переворота 2014 года. Политика запугивания, террор, насилие принимают все массовые, страшные, варварские формы", - заявил президент.

https://ria.ru/20220921/sizo-1818309226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, владимир путин