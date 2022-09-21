https://ria.ru/20220921/tuva-1818347399.html
В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей
В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей - РИА Новости, 21.09.2022
В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей
Работа по разъяснению населению Тувы того, кого касается частичная военная мобилизация, начнется в ближайшее время, также уточняются списки попадающих под нее,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:37
2022-09-21T10:37
2022-09-21T11:20
безопасность
в мире
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Работа по разъяснению населению Тувы того, кого касается частичная военная мобилизация, начнется в ближайшее время, также уточняются списки попадающих под нее, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Оюма Кошкендей.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Работа с военным комиссариатом республики Тува уже начата. Уточняются списки жителей Тувы, попадающих под мобилизацию. Чуть позже военный комиссар лично доложит ситуацию главе. Будет оказана поддержка, и будет незамедлительно начата работа с населением, чтобы люди не волновались, понимали, когда, в какие сроки начинается частичная мобилизация и кто попадает", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818346744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Безопасность, В мире, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
10:37 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей
В Туве начнется работа по разъяснению населению указа о частичной мобилизации