https://ria.ru/20220921/tuva-1818347399.html

В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей

В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей - РИА Новости, 21.09.2022

В Туве уточнят списки попадающих под частичную мобилизацию жителей

Работа по разъяснению населению Тувы того, кого касается частичная военная мобилизация, начнется в ближайшее время, также уточняются списки попадающих под нее,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:37

2022-09-21T10:37

2022-09-21T11:20

безопасность

в мире

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Работа по разъяснению населению Тувы того, кого касается частичная военная мобилизация, начнется в ближайшее время, также уточняются списки попадающих под нее, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Оюма Кошкендей.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Работа с военным комиссариатом республики Тува уже начата. Уточняются списки жителей Тувы, попадающих под мобилизацию. Чуть позже военный комиссар лично доложит ситуацию главе. Будет оказана поддержка, и будет незамедлительно начата работа с населением, чтобы люди не волновались, понимали, когда, в какие сроки начинается частичная мобилизация и кто попадает", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818346744.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, в мире, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии