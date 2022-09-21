https://ria.ru/20220921/tsb-1818456295.html

ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию

ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022

ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию

ЦБ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:03

2022-09-21T16:03

2022-09-21T16:52

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_0:4:3068:1730_1920x0_80_0_0_d59e50ec3a9ea385f213484efbc15a55.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ЦБ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев."Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации", — сказано в сообщении регулятора.Профессиональным кредиторам предложили "идти навстречу заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".Также рекомендовано отказаться от начисления этой группе заемщиков пеней и штрафов и приостановить взыскание просроченного долга или ипотечного жилья, либо выселение из жилища, на которого ранее обращено взыскание.При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.Как говорится в пресс-релизе, в дальнейшем меры могут быть закреплены в законе.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Сергей Шойгу, мера необходима, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу заявил, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.

https://ria.ru/20220916/dokhody-1817269524.html

https://realty.ria.ru/20220816/ipoteka-1809247605.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии