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ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022
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ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию
ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию - РИА Новости, 21.09.2022
ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию
ЦБ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:03
2022-09-21T16:52
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ЦБ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев."Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации", — сказано в сообщении регулятора.Профессиональным кредиторам предложили "идти навстречу заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".Также рекомендовано отказаться от начисления этой группе заемщиков пеней и штрафов и приостановить взыскание просроченного долга или ипотечного жилья, либо выселение из жилища, на которого ранее обращено взыскание.При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.Как говорится в пресс-релизе, в дальнейшем меры могут быть закреплены в законе.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Сергей Шойгу, мера необходима, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу заявил, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Частичная мобилизация в России
16:03 21.09.2022 (обновлено: 16:52 21.09.2022)
 
ЦБ посоветовал дать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию

ЦБ рекомендовал банкам давать кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка в Москве
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ЦБ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев.
"Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации", — сказано в сообщении регулятора.
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Профессиональным кредиторам предложили "идти навстречу заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".
Также рекомендовано отказаться от начисления этой группе заемщиков пеней и штрафов и приостановить взыскание просроченного долга или ипотечного жилья, либо выселение из жилища, на которого ранее обращено взыскание.
При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Как говорится в пресс-релизе, в дальнейшем меры могут быть закреплены в законе.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, Сергей Шойгу, мера необходима, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий.
В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу заявил, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
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