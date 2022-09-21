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Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 21.09.2022
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Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 21.09.2022
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:38
2022-09-21T01:38
в мире
касым-жомарт токаев
россия
оон
генеральная ассамблея оон
нато
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России."Ничего не думаю", - сказал РИА Новости Токаев, находящийся в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Он добавил, что не намерен встречаться в Нью-Йорке с членами делегации РФ, поскольку завершил свое пребывание на Генассамблее и намерен уже в ближайшее время вернуться на родину.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, касым-жомарт токаев, россия, оон, генеральная ассамблея оон, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
01:38 21.09.2022
 
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе

Президент Казахстана Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России.
"Ничего не думаю", - сказал РИА Новости Токаев, находящийся в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он добавил, что не намерен встречаться в Нью-Йорке с членами делегации РФ, поскольку завершил свое пребывание на Генассамблее и намерен уже в ближайшее время вернуться на родину.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 22:16В мире
На референдуме в Запорожье смогут проголосовать полмиллиона человек
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевРоссияООНГенеральная Ассамблея ООННАТОРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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