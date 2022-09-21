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Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе

Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 21.09.2022

Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:38

2022-09-21T01:38

2022-09-21T01:38

в мире

касым-жомарт токаев

россия

оон

генеральная ассамблея оон

нато

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России."Ничего не думаю", - сказал РИА Новости Токаев, находящийся в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Он добавил, что не намерен встречаться в Нью-Йорке с членами делегации РФ, поскольку завершил свое пребывание на Генассамблее и намерен уже в ближайшее время вернуться на родину.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/referendum-1818291752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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