https://ria.ru/20220921/tokaev-1818304416.html
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 21.09.2022
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:38
2022-09-21T01:38
2022-09-21T01:38
в мире
касым-жомарт токаев
россия
оон
генеральная ассамблея оон
нато
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России."Ничего не думаю", - сказал РИА Новости Токаев, находящийся в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Он добавил, что не намерен встречаться в Нью-Йорке с членами делегации РФ, поскольку завершил свое пребывание на Генассамблее и намерен уже в ближайшее время вернуться на родину.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/referendum-1818291752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, россия, оон, генеральная ассамблея оон, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе
Президент Казахстана Токаев отказался комментировать подготовку референдумов в Донбассе