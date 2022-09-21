https://ria.ru/20220921/territorii-1818403713.html

Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий

Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий - РИА Новости, 21.09.2022

Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий

После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:35

2022-09-21T13:35

2022-09-21T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей климов

совет федерации рф

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Решение о референдумах по вхождению в РФ сразу четырех больших регионов бывшей УССР говорит о том, что вскоре России будет необходимо обеспечивать и должную безопасность значительных территорий на западном направлении, которые натовцы стремятся покорить грубой военной силой, не считаясь с потерями. Да и слов, увы, они уже не понимают", - написал Климов.

https://ria.ru/20220921/napadenie-1818352320.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей климов, совет федерации рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр