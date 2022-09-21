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Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/territorii-1818403713.html
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий - РИА Новости, 21.09.2022
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий
После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:35
2022-09-21T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей климов
совет федерации рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Решение о референдумах по вхождению в РФ сразу четырех больших регионов бывшей УССР говорит о том, что вскоре России будет необходимо обеспечивать и должную безопасность значительных территорий на западном направлении, которые натовцы стремятся покорить грубой военной силой, не считаясь с потерями. Да и слов, увы, они уже не понимают", - написал Климов.
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безопасность, россия, андрей климов, совет федерации рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:35 21.09.2022
 
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий

Сенатор Климов: после референдумов нужно будет обеспечить безопасность новых территорий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Решение о референдумах по вхождению в РФ сразу четырех больших регионов бывшей УССР говорит о том, что вскоре России будет необходимо обеспечивать и должную безопасность значительных территорий на западном направлении, которые натовцы стремятся покорить грубой военной силой, не считаясь с потерями. Да и слов, увы, они уже не понимают", - написал Климов.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:58
Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей КлимовСовет Федерации РФРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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