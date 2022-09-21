https://ria.ru/20220921/territorii-1818403713.html
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий - РИА Новости, 21.09.2022
Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий
После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:35
2022-09-21T13:35
2022-09-21T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей климов
совет федерации рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После референдумов в Донбассе и на других освобожденных территориях РФ будет необходимо обеспечивать их должную безопасность на западном направлении, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Решение о референдумах по вхождению в РФ сразу четырех больших регионов бывшей УССР говорит о том, что вскоре России будет необходимо обеспечивать и должную безопасность значительных территорий на западном направлении, которые натовцы стремятся покорить грубой военной силой, не считаясь с потерями. Да и слов, увы, они уже не понимают", - написал Климов.
https://ria.ru/20220921/napadenie-1818352320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сенатор заявил о необходимости обеспечить безопасность новых территорий
Сенатор Климов: после референдумов нужно будет обеспечить безопасность новых территорий