https://ria.ru/20220921/subsidii-1818459910.html
Ленобласть в 2022 году увеличила на 20% субсидии рыбоводам
Ленобласть в 2022 году увеличила на 20% субсидии рыбоводам - РИА Новости, 21.09.2022
Ленобласть в 2022 году увеличила на 20% субсидии рыбоводам
Власти Ленинградской области увеличили в 2022 году субсидии рыбоводам на 20 процентов, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:12
2022-09-21T16:12
2022-09-21T16:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличили в 2022 году субсидии рыбоводам на 20 процентов, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко на пятом Международном рыбопромышленном форуме, открывшемся в среду в Петербурге.По его словам, региональная программа развития рыбоводства, господдержка отрасли позволяют региону уверено занимать одно из ведущих мест среди производителей рыбной продукции Северо-Запада. "В 2022 году субсидии рыбоводам увеличены на 20 процентов. Накануне на выставке "Агрорусь" мы подписали соглашение с компанией "РУ2", проект которой вдвое увеличит производство форели в регионе. Продолжают реализовывать инвестпроекты компании "Петротрал 2", "Балтийский Берег", "Рыбстандарт". Научная и производственная база региона позволяет вести работы по обеспечению хозяйств собственными кормами и посадочным материалом. Рыбопромышленный форум дает возможности для новых контактов и реализации новых инвестпроектов", — отметил Малащенко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, за первое полугодие в регионе выращены 7,6 тонн рыбы, это 101 процент к 2021 году, переработаны 18,7 тысяч тонн водных биоресурсов (105,3 процента), добыты 12,3 тысячи тонн рыбы (56 процентов плана).
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, субсидии
Новости Подмосковья, Экономика, Субсидии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличили в 2022 году субсидии рыбоводам на 20 процентов, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко на пятом Международном рыбопромышленном форуме, открывшемся в среду в Петербурге.
По его словам, региональная программа развития рыбоводства, господдержка
отрасли позволяют региону уверено занимать одно из ведущих мест среди производителей рыбной продукции Северо-Запада.
"В 2022 году субсидии рыбоводам увеличены на 20 процентов. Накануне на выставке "Агрорусь" мы подписали соглашение с компанией "РУ2", проект которой вдвое увеличит производство форели в регионе. Продолжают реализовывать инвестпроекты компании "Петротрал 2", "Балтийский Берег", "Рыбстандарт". Научная и производственная база региона позволяет вести работы по обеспечению хозяйств собственными кормами и посадочным материалом. Рыбопромышленный форум дает возможности для новых контактов и реализации новых инвестпроектов", — отметил Малащенко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, за первое полугодие в регионе выращены 7,6 тонн рыбы, это 101 процент к 2021 году, переработаны 18,7 тысяч тонн водных биоресурсов (105,3 процента), добыты 12,3 тысячи тонн рыбы (56 процентов плана).
"На объединенном стенде предприятий области представлены ведущие рыбопромышленные компании региона — крупнейшие хозяйство по разведению форели "Рыбстандарт" и "Кузнечное", разведению осетровых рыб "Акваферма", переработки водных биоресурсов "Балтийский Берег", - сообщили в пресс-службе обладминистрации.