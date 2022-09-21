https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818474271.html

Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже

Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже - РИА Новости, 21.09.2022

Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже

В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:52

2022-09-21T16:52

2022-09-21T17:02

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

россия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина.В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Это опасная риторика. Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные", - сказал Столтенберг.

https://ria.ru/20220921/nato-1818467846.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, нато