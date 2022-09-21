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Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже - РИА Новости, 21.09.2022
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Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже - РИА Новости, 21.09.2022
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже
В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:52
2022-09-21T17:02
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина.В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Это опасная риторика. Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные", - сказал Столтенберг.
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, НАТО
16:52 21.09.2022 (обновлено: 17:02 21.09.2022)
 
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже

Генсек НАТО Столтенберг о словах Путина: в ядерной войне не может быть победителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина.
В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
"Это опасная риторика. Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные", - сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
16:33
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
 
В миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
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