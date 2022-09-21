https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818474271.html
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже - РИА Новости, 21.09.2022
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже
В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:52
2022-09-21T16:52
2022-09-21T17:02
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Рейтер, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина.В обращении к нации Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Это опасная риторика. Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные", - сказал Столтенберг.
https://ria.ru/20220921/nato-1818467846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, НАТО
16:52 21.09.2022 (обновлено: 17:02 21.09.2022)
Генсек НАТО прокомментировал слова Путина о ядерном шантаже
Генсек НАТО Столтенберг о словах Путина: в ядерной войне не может быть победителей