https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818467317.html

Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"

Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции" - РИА Новости, 21.09.2022

Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции". РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:33

2022-09-21T16:33

2022-09-21T18:59

в мире

киев

украина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149820/57/1498205700_0:3:2400:1353_1920x0_80_0_0_832fb936832e407748c4ff3593f2092d.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции"."Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — сказал он в видеоинтервью агентству Reuters.По словам Столтенберга, "для обеспечения приемлемого для украинцев результата переговоров необходимо помогать им на поле боя". По его мнению, на данном этапе "Россия стремится не к переговорам, а к контролю украинской территории".

https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818474271.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, нато, йенс столтенберг