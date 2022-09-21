https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818467317.html
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции" - РИА Новости, 21.09.2022
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:33
2022-09-21T16:33
2022-09-21T18:59
в мире
киев
украина
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149820/57/1498205700_0:3:2400:1353_1920x0_80_0_0_832fb936832e407748c4ff3593f2092d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции"."Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — сказал он в видеоинтервью агентству Reuters.По словам Столтенберга, "для обеспечения приемлемого для украинцев результата переговоров необходимо помогать им на поле боя". По его мнению, на данном этапе "Россия стремится не к переговорам, а к контролю украинской территории".
https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818474271.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149820/57/1498205700_8:0:2204:1647_1920x0_80_0_0_fa9714e89b968eb7fe15e6d9ade8563c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Киев, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
16:33 21.09.2022 (обновлено: 18:59 21.09.2022)
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"
Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине завершится за столом переговоров