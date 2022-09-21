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Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции" - РИА Новости, 21.09.2022
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Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции" - РИА Новости, 21.09.2022
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:33
2022-09-21T18:59
в мире
киев
украина
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции"."Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — сказал он в видеоинтервью агентству Reuters.По словам Столтенберга, "для обеспечения приемлемого для украинцев результата переговоров необходимо помогать им на поле боя". По его мнению, на данном этапе "Россия стремится не к переговорам, а к контролю украинской территории".
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в мире, киев, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Киев, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
16:33 21.09.2022 (обновлено: 18:59 21.09.2022)
 
Столтенберг хочет помочь Киеву "обеспечить хорошие переговорные позиции"

Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине завершится за столом переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции".
"Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — сказал он в видеоинтервью агентству Reuters.
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По словам Столтенберга, "для обеспечения приемлемого для украинцев результата переговоров необходимо помогать им на поле боя". По его мнению, на данном этапе "Россия стремится не к переговорам, а к контролю украинской территории".
 
В миреКиевУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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