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Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/status-1818326440.html
Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса
Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса - РИА Новости, 21.09.2022
Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса
Правительству РФ и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:07
2022-09-21T09:20
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительству РФ и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Правительству, министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал Путин.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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владимир путин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс
09:07 21.09.2022 (обновлено: 09:20 21.09.2022)
 
Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса

Президент Путин приказал определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительству РФ и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.
Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.
"Правительству, министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал Путин.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:17
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбасс
 
 
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