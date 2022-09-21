https://ria.ru/20220921/status-1818326440.html

Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса

Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса - РИА Новости, 21.09.2022

Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса

Правительству РФ и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:07

2022-09-21T09:07

2022-09-21T09:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительству РФ и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Правительству, министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал Путин.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

донбасс

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донбасс