09:07 21.09.2022 (обновлено: 09:20 21.09.2022)
Путин приказал определить статус добровольцев и ополченцев Донбасса
Президент Путин приказал определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительству РФ и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.
Путин выступил с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.
"Правительству, министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал Путин.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.