https://ria.ru/20220921/sroki-1818380103.html

В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле

В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле - РИА Новости, 21.09.2022

В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о временных параметрах проведения частичной мобилизации, отметил, что в указе президента о сроках не... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:34

2022-09-21T12:34

2022-09-21T12:34

частичная мобилизация в россии

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о временных параметрах проведения частичной мобилизации, отметил, что в указе президента о сроках не говорится."В указе о сроках не говорится", - сказал он журналистам.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, владимир путин