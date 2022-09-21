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В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле
В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле - РИА Новости, 21.09.2022
В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о временных параметрах проведения частичной мобилизации, отметил, что в указе президента о сроках не... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:34
2022-09-21T12:34
2022-09-21T12:34
частичная мобилизация в россии
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о временных параметрах проведения частичной мобилизации, отметил, что в указе президента о сроках не говорится."В указе о сроках не говорится", - сказал он журналистам.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, владимир путин
Частичная мобилизация в России, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В указе о частичной мобилизации не говорится о ее сроках, уточнили в Кремле
Песков: в указе Путина о частичной мобилизации не говорится о ее сроках