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Эстония запретит въезд живущим в стране россиянам-участникам спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818406069.html
Эстония запретит въезд живущим в стране россиянам-участникам спецоперации
Эстония запретит въезд живущим в стране россиянам-участникам спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Эстония запретит въезд живущим в стране россиянам-участникам спецоперации
Эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан РФ, но если они примут участие в спецоперации РФ на Украине, они уже не уже смогут... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:43
2022-09-21T13:43
туризм
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
эстония
частичная мобилизация в россии
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан РФ, но если они примут участие в спецоперации РФ на Украине, они уже не уже смогут вернуться обратно в Эстонию, сообщил в среду вице-канцлер МВД Вейко Комуссаар.По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет."Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию", – сказал вице-канцлер изданию Postimees.По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство РФ.Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220921/vizy-1818369546.html
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владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, эстония, частичная мобилизация в россии, туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Эстония, Частичная мобилизация в России, Туризм, Новости - Туризм
13:43 21.09.2022
 
Эстония запретит въезд живущим в стране россиянам-участникам спецоперации

Эстония запретит въезд живущим в стране россиянам, если они примут участие в спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен - РИА Новости. Эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан РФ, но если они примут участие в спецоперации РФ на Украине, они уже не уже смогут вернуться обратно в Эстонию, сообщил в среду вице-канцлер МВД Вейко Комуссаар.
По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.
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"Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию", – сказал вице-канцлер изданию Postimees.
По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
ТуризмВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаЭстонияЧастичная мобилизация в РоссииТуризмНовости - Туризм
 
 
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