https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818396435.html

Российские военные создают условия для мирной жизни, заявил Шойгу

Российские военные создают условия для мирной жизни, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Российские военные создают условия для мирной жизни, заявил Шойгу

Российские военные в ходе спецоперации на Украине создают благоприятные условия для налаживания мирной жизни на освобождённых территориях, заявил министр... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:13

2022-09-21T13:13

2022-09-21T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

мариуполь

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине создают благоприятные условия для налаживания мирной жизни на освобождённых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."После взятия под контроль Мариуполя, сильно разрушенного ВСУ и нацбатами, верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить жильём всех лишённых крова и восстановить пострадавшую инфраструктуру. Специалисты военно-строительного комплекса выполняют работы в городе в круглосуточном режиме", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.По его словам, в Мариуполе завершено строительство трёх жилых домов "под ключ" и благоустройство прилегающей территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. "До конца года планируется возвести ещё девять домов", - добавил министр.Шойгу сообщил, что за 84 дня "в Луганске и Мариуполе построены два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест". "Они полностью оснащены современным медицинским оборудованием", - пояснил министр.В Волновахе завершено строительство водовода протяжённостью 14 километров. "В результате обеспечена подача 35 тысяч кубометров воды в сутки", - сообщил Шойгу.Он отметил, что в Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила", на кургане вновь горит Вечный огонь.Однако, по его словам, украинские войска "с подачи своих западных кураторов продолжают применять террористические методы ведения боевых действий, проводя намеренные, прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры народных республик и украинских городов"."Киевский режим не гнушается использовать против мирных граждан кассетные боеприпасы, а также минировать населённые пункты противопехотными минами", - заявил Шойгу."Российские Вооружённые силы, наоборот, создают благоприятные условия для налаживания мирной жизни на освобождённых территориях", - констатировал он.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818389026.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818332651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, мариуполь, украина, россия, вооруженные силы украины