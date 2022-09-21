https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818389026.html

Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу

Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу

Российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:55

2022-09-21T12:55

2022-09-21T13:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду."Вначале о ходе специальной военной операции. Вооруженные силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики", - сказал Шойгу."Пресечены все попытки наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении. <…> Для усиления ударных возможностей российских войск на Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки", - сказал министр."Вооружённые силы Российской Федерации продолжат проведение специальной военной операции до полного достижения целей, определённых верховным главнокомандующим", - добавил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818332651.html

россия

украина

донбасс

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, донбасс