https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818389026.html
Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу
Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу
Российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:55
2022-09-21T12:55
2022-09-21T13:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду."Вначале о ходе специальной военной операции. Вооруженные силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики", - сказал Шойгу."Пресечены все попытки наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении. <…> Для усиления ударных возможностей российских войск на Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки", - сказал министр."Вооружённые силы Российской Федерации продолжат проведение специальной военной операции до полного достижения целей, определённых верховным главнокомандующим", - добавил глава военного ведомства.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818332651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:55 21.09.2022 (обновлено: 13:37 21.09.2022)
Россия продолжит спецоперацию до полного достижения целей, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России пресекли попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении