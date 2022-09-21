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Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818336984.html
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу
Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:50
2022-09-21T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Есть главная, основная задача, которая была поставлена. Эта задача выполняется. Мы делаем все для того, чтобы она была выполнена", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
09:50 21.09.2022 (обновлено: 10:03 21.09.2022)
 
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: делаем все, чтобы главная задача спецоперации была решена

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Есть главная, основная задача, которая была поставлена. Эта задача выполняется. Мы делаем все для того, чтобы она была выполнена", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссия
 
 
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