https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818336984.html
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу
Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:50
2022-09-21T09:50
2022-09-21T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Есть главная, основная задача, которая была поставлена. Эта задача выполняется. Мы делаем все для того, чтобы она была выполнена", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
09:50 21.09.2022 (обновлено: 10:03 21.09.2022)
Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: делаем все, чтобы главная задача спецоперации была решена