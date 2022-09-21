https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818336984.html

Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу

Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Главная задача спецоперации выполняется, заявил Шойгу

Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:50

2022-09-21T09:50

2022-09-21T10:03

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она была решена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Есть главная, основная задача, которая была поставлена. Эта задача выполняется. Мы делаем все для того, чтобы она была выполнена", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия