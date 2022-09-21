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Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html
Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу
Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу
На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, заявил в среду министр... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:38
2022-09-21T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу."На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/spetsoperatsii-1818334631.html
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Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины потеряли 100 000 человек
ШОЙГУ: ПОТЕРИ УКРАИНЫ - БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПОГИБШИХ 61 207, 49 368 РАНЕНЫХ
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в мире, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
09:38 21.09.2022 (обновлено: 10:47 21.09.2022)
 
Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.
"На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:40В России
Шойгу назвал число потерь России и Украины в ходе спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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