https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html

Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу

Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Украина потеряла более ста тысяч человек погибшими и ранеными, заявил Шойгу

На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, заявил в среду министр... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:38

2022-09-21T09:38

2022-09-21T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тысяч человек, Украина потеряла более ста тысяч человек, включая раненых, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу."На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек", - заявил Шойгу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/spetsoperatsii-1818334631.html

украина

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Дарья Буймова

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Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины потеряли 100 000 человек ШОЙГУ: ПОТЕРИ УКРАИНЫ - БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПОГИБШИХ 61 207, 49 368 РАНЕНЫХ 2022-09-21T09:38 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины