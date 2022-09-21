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Экономика пройдет нижнюю точку спада в четвертом квартале, заявили в МЭР
Экономика пройдет нижнюю точку спада в четвертом квартале, заявили в МЭР - РИА Новости, 21.09.2022
Экономика пройдет нижнюю точку спада в четвертом квартале, заявили в МЭР
Нижняя точка спада российской экономики будет пройдена в четвертом квартале, при этом по итогам 2022 года спад составит 2,9% и замедлится до 0,8% в следующем... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:16
2022-09-21T11:16
2022-09-21T11:25
экономика
россия
мэр
максим решетников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нижняя точка спада российской экономики будет пройдена в четвертом квартале, при этом по итогам 2022 года спад составит 2,9% и замедлится до 0,8% в следующем году, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сократится на 2,9%. Спад инвестиций с учетом снижения во втором квартале останется в пределах 2%, безработица на конец года - на уровне до 4,5%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Решетников отметил, что в основе прогноза лежит сценарий продолжения ускоренной адаптации к изменившимся условиям. "Он предполагает, что спад экономики в 2023 году составит 0,8%, преимущественно из-за эффекта высокой базы первого квартала этого года и снижения чистого экспорта", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, мэр, максим решетников
Экономика, Россия, МЭР, Максим Решетников
11:16 21.09.2022 (обновлено: 11:25 21.09.2022)
Экономика пройдет нижнюю точку спада в четвертом квартале, заявили в МЭР
Глава МЭР Решетников: российская экономика пройдет нижнюю точку спада в четвертом квартале