https://ria.ru/20220921/sotsobyazatelstva-1818345221.html

Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко

Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2022

Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко

Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:29

2022-09-21T10:29

2022-09-21T10:29

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу особо отметить, что, несмотря на непростые условия и небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства. Технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное осуществляется", - заявила она, открывая сессию Совфеда.

https://ria.ru/20220914/sotsobyazatelstva-1816723485.html

россия

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Кирилл Волков

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество