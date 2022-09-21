https://ria.ru/20220921/sotsobyazatelstva-1818345221.html
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2022
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко
Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:29
2022-09-21T10:29
2022-09-21T10:29
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу особо отметить, что, несмотря на непростые условия и небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства. Технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное осуществляется", - заявила она, открывая сессию Совфеда.
https://ria.ru/20220914/sotsobyazatelstva-1816723485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко заверила, что Россия не откажется ни от одного из соцобязательств
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хочу особо отметить, что, несмотря на непростые условия и небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства. Технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное осуществляется", - заявила она, открывая сессию Совфеда.