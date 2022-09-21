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Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2022
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Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.09.2022
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко
Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:29
2022-09-21T10:29
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу особо отметить, что, несмотря на непростые условия и небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства. Технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное осуществляется", - заявила она, открывая сессию Совфеда.
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
10:29 21.09.2022
 
Россия не откажется ни от одного из соцобязательств, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко заверила, что Россия не откажется ни от одного из соцобязательств

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несмотря на небывалые санкции, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств или национального проекта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хочу особо отметить, что, несмотря на непростые условия и небывалые санкции, с повестки дня не сняты ни один национальный проект, ни одна ключевая экономическая программа, ни одно социальное обязательство государства. Технологическое, экономическое, социальное развитие страны не ставится на паузу, всё намеченное осуществляется", - заявила она, открывая сессию Совфеда.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 14:01
Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета
 
Валентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
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