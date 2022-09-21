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Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/sluzhba-1818340249.html
Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ
Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 21.09.2022
Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ
Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы, их никуда не будут призывать согласно закону, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:06
2022-09-21T10:39
безопасность
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы, их никуда не будут призывать согласно закону, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья", - сказал Точенов.По его словам, данные нормы прописаны в законе о всеобщей воинской обязанности."Согласно указу, увольняться будут только по трем показателям: по состоянию здоровья, достижению предельного возраста, по решению суда, если осужден", - добавил Точенов.Также он подчеркнул, что не будут мобилизованы граждане, которые не могут служить по состоянию здоровья."В пределах 300 тысяч мобилизация только тех, кто служил, имел боевой опыт, о студентах речи вообще не идет", - добавил он.
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безопасность, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Безопасность, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Специальная военная операция на Украине
10:06 21.09.2022 (обновлено: 10:39 21.09.2022)
 
Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ

Секретарь СПЧ Точенов: ограниченно годных к службе призывать не будут

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНашивки на военную форму
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы, их никуда не будут призывать согласно закону, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
"Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья", - сказал Точенов.
По его словам, данные нормы прописаны в законе о всеобщей воинской обязанности.
"Согласно указу, увольняться будут только по трем показателям: по состоянию здоровья, достижению предельного возраста, по решению суда, если осужден", - добавил Точенов.
Также он подчеркнул, что не будут мобилизованы граждане, которые не могут служить по состоянию здоровья.
"В пределах 300 тысяч мобилизация только тех, кто служил, имел боевой опыт, о студентах речи вообще не идет", - добавил он.
Российские военнослужащие на блокпосту - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:56Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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