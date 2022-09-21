https://ria.ru/20220921/sluzhba-1818340249.html

Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ

Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ - РИА Новости, 21.09.2022

Ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил секретарь СПЧ

Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы, их никуда не будут призывать согласно закону, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:06

2022-09-21T10:06

2022-09-21T10:39

безопасность

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы, их никуда не будут призывать согласно закону, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья", - сказал Точенов.По его словам, данные нормы прописаны в законе о всеобщей воинской обязанности."Согласно указу, увольняться будут только по трем показателям: по состоянию здоровья, достижению предельного возраста, по решению суда, если осужден", - добавил Точенов.Также он подчеркнул, что не будут мобилизованы граждане, которые не могут служить по состоянию здоровья."В пределах 300 тысяч мобилизация только тех, кто служил, имел боевой опыт, о студентах речи вообще не идет", - добавил он.

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)