https://ria.ru/20220921/siriya-1818320065.html

На полях недели высокого уровня ГА ООН пройдет встреча по Сирии

На полях недели высокого уровня ГА ООН пройдет встреча по Сирии - РИА Новости, 21.09.2022

На полях недели высокого уровня ГА ООН пройдет встреча по Сирии

Встреча "астанинского формата" по Сирии пройдет на полях недели высокого уровня ГА ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:18

2022-09-21T08:18

2022-09-21T08:35

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Встреча "астанинского формата" по Сирии пройдет на полях недели высокого уровня ГА ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока летели, образовалась министерская встреча в рамках "астанинского формата", - сказала она в эфире радио Sputnik.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета Сирии (ККС), который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220919/siriya-1817819620.html

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Дарья Буймова

россия, оон, сирия, в мире, мария захарова, нур-султан, казахстан