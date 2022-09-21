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Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу
Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу
База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления готовы к мобилизации, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:41
2022-09-21T14:31
безопасность
россия
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления готовы к мобилизации, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу."Сегодня президентом подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы", - констатировал министр на заседании коллегии Минобороны.Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизации подлежат граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.Как отметил Шойгу ранее, частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий.Вместе с тем он сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него, 300 тысяч человек, - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385471.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
12:41 21.09.2022 (обновлено: 14:31 21.09.2022)
 
Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу

Шойгу: база воинских частей и комиссариатов готовы к частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНашивки на военную форму
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления готовы к мобилизации, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.
"Сегодня президентом подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы", - констатировал министр на заседании коллегии Минобороны.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизации подлежат граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
Как отметил Шойгу ранее, частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий.
Вместе с тем он сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него, 300 тысяч человек, - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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