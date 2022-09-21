https://ria.ru/20220921/shoygu-1818383116.html

Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу

Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Военкоматы готовы к частичной мобилизации, заявил Шойгу

База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления готовы к мобилизации, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:41

2022-09-21T12:41

2022-09-21T14:31

безопасность

россия

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления готовы к мобилизации, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу."Сегодня президентом подписан указ об объявлении частичной мобилизации в России. База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы", - констатировал министр на заседании коллегии Минобороны.Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизации подлежат граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах ВС РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.Как отметил Шойгу ранее, частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий.Вместе с тем он сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него, 300 тысяч человек, - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385471.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии