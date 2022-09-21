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Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/shoygu-1818336686.html
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:48
2022-09-21T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны", - заявил Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
09:48 21.09.2022 (обновлено: 10:31 21.09.2022)
 
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: мобилизованные приступят к выполнению задач после подготовки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны", - заявил Шойгу.
Российские военнослужащие на блокпосту - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:56Специальная военная операция на Украине
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссия
 
 
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