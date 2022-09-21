https://ria.ru/20220921/shoygu-1818336686.html

Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу

Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу

Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:48

2022-09-21T09:48

2022-09-21T10:31

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727615387_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a4dc518ecbbbf626c1c0f36ad31ca09.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия