https://ria.ru/20220921/shoygu-1818336686.html
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:48
2022-09-21T09:48
2022-09-21T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
09:48 21.09.2022 (обновлено: 10:31 21.09.2022)
Мобилизованные пройдут подготовку и слаживание, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: мобилизованные приступят к выполнению задач после подготовки