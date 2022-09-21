https://ria.ru/20220921/shoygu-1818334997.html
Шойгу рассказал о работе российских медиков
Шойгу рассказал о работе российских медиков - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу рассказал о работе российских медиков
Больше 90% раненных в ходе спецоперации на Украине вернулись в строй, этого удалось достичь благодаря работе медиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:41
2022-09-21T09:41
2022-09-21T09:54
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
украина
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Больше 90% раненных в ходе спецоперации на Украине вернулись в строй, этого удалось достичь благодаря работе медиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу", - отметил Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Украина, Россия
09:41 21.09.2022 (обновлено: 09:54 21.09.2022)
Шойгу рассказал о работе российских медиков
Министр обороны Шойгу: почти 90 процентов раненных во время спецоперации вернулись в строй