https://ria.ru/20220921/shoygu-1818334997.html

Шойгу рассказал о работе российских медиков

Шойгу рассказал о работе российских медиков - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу рассказал о работе российских медиков

Больше 90% раненных в ходе спецоперации на Украине вернулись в строй, этого удалось достичь благодаря работе медиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:41

2022-09-21T09:41

2022-09-21T09:54

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795853860_0:52:3035:1759_1920x0_80_0_0_92e8e8e6cd21f41de6ed95ede2546cd6.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Больше 90% раненных в ходе спецоперации на Украине вернулись в строй, этого удалось достичь благодаря работе медиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу", - отметил Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, украина, россия