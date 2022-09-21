https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html

Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу

Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу

Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:34

2022-09-21T09:34

2022-09-21T09:47

украина

сергей шойгу

в мире

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24".Он пояснил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие европейские страны, у которых тоже было оружие советского производства, "вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели", передав оружие Украине."Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО", - добавил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают "против России".

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сергей шойгу, в мире, россия