https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html
Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу
Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу
Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:34
2022-09-21T09:34
2022-09-21T09:47
украина
сергей шойгу
в мире
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24".Он пояснил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие европейские страны, у которых тоже было оружие советского производства, "вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели", передав оружие Украине."Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО", - добавил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают "против России".
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сергей шойгу, в мире, россия
Украина, Сергей Шойгу, В мире, Россия
09:34 21.09.2022 (обновлено: 09:47 21.09.2022)
Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: Россия воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом