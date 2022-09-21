https://ria.ru/20220921/shoygu-1818321328.html
Выступление министра обороны Шойгу
Выступление министра обороны Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Выступление министра обороны Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:30
2022-09-21T09:30
2022-09-21T09:31
россия
сергей шойгу
политика
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации.
россия
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу
LIVE: Выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление министра обороны Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации.
2022-09-21T09:30
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PT13M24S
09:30 21.09.2022 (обновлено: 09:31 21.09.2022)
Выступление министра обороны Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации.
РоссияСергей ШойгуПолитикаЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика