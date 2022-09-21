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Выступление министра обороны Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Выступление министра обороны Шойгу
Выступление министра обороны Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Выступление министра обороны Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации. РИА Новости, 21.09.2022
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россия
сергей шойгу
политика
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации.
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LIVE: Выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу
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Россия, Сергей Шойгу, Политика, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Выступление министра обороны Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации.
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PT13M24S
09:30 21.09.2022 (обновлено: 09:31 21.09.2022)
 

Выступление министра обороны Шойгу

Читать ria.ru в
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает с речью по поводу частичной мобилизации.
 
РоссияСергей ШойгуПолитикаЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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