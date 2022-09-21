22:31 21.09.2022 (обновлено: 22:43 21.09.2022)
СМИ: Германия погрузилась в худший за 73 года экономический шок
The Telegraph: Германия погружается в худший экономический шок за 73 года
© AP Photo / Martin MeissnerПромышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Немецкая экономика погружается в худший за семь десятилетий шок из-за растущих цен на газ, пишет The Telegraph.
По данным Федерального статистического управления, стоимость промышленной продукции подскочила почти на 46 процентов за последний год. Это самый интенсивный рост за всю историю наблюдений начиная с 1949 года.
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Счета за электроэнергию для предприятий взлетели на 139 процентов. Высокая инфляция начинает угрожать экономике Германии, которая, возможно, уже находится в рецессии, отмечается в статье.
Финансовая нагрузка увеличилась и для домохозяйств. Поход в супермаркет теперь обходится населению значительно дороже, чем год назад. Сливочное масло подорожало на три четверти, растительные масла — наполовину, подытоживается в публикации.
Ситуацию усугубила также остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России подчеркнули, что снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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