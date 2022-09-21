https://ria.ru/20220921/shok-1818563901.html

СМИ: Германия погрузилась в худший за 73 года экономический шок

СМИ: Германия погрузилась в худший за 73 года экономический шок - РИА Новости, 21.09.2022

СМИ: Германия погрузилась в худший за 73 года экономический шок

Немецкая экономика погружается в худший за семь десятилетий шок из-за растущих цен на газ, пишет The Telegraph. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:31

2022-09-21T22:31

2022-09-21T22:43

экономика

германия

россия

siemens

северный поток

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129180_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_675b7b93fae7e19ea25eef2011654010.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Немецкая экономика погружается в худший за семь десятилетий шок из-за растущих цен на газ, пишет The Telegraph.По данным Федерального статистического управления, стоимость промышленной продукции подскочила почти на 46 процентов за последний год. Это самый интенсивный рост за всю историю наблюдений начиная с 1949 года.Счета за электроэнергию для предприятий взлетели на 139 процентов. Высокая инфляция начинает угрожать экономике Германии, которая, возможно, уже находится в рецессии, отмечается в статье.Финансовая нагрузка увеличилась и для домохозяйств. Поход в супермаркет теперь обходится населению значительно дороже, чем год назад. Сливочное масло подорожало на три четверти, растительные масла — наполовину, подытоживается в публикации.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания.Ситуацию усугубила также остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России подчеркнули, что снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220914/pab-1816864032.html

https://ria.ru/20220914/ssha-1816816840.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, германия, россия, siemens, северный поток, санкции в отношении россии