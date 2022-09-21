https://ria.ru/20220921/rezervisty-1818360764.html

Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД

Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД - РИА Новости, 21.09.2022

Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД

Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:21

2022-09-21T11:21

2022-09-21T11:46

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

госдума рф

андрей картаполов

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Ещё раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", - ответил политик на вопрос журналистов, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам РФ."Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать", - уточнил Картаполов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, госдума рф, андрей картаполов, россия, безопасность, вооруженные силы рф