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Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/rezervisty-1818360764.html
Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД
Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД - РИА Новости, 21.09.2022
Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД
Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:21
2022-09-21T11:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
госдума рф
андрей картаполов
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Ещё раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", - ответил политик на вопрос журналистов, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам РФ."Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать", - уточнил Картаполов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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частичная мобилизация в россии, госдума рф, андрей картаполов, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
11:21 21.09.2022 (обновлено: 11:46 21.09.2022)
 
Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД

Депутат Картаполов: дополнительных ограничений на право выезда для резервистов не будет

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Ещё раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", - ответил политик на вопрос журналистов, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам РФ.
"Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать", - уточнил Картаполов.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:42
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииГосдума РФАндрей КартаполовРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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