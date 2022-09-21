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Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/resurs-1818337186.html
Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса
Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса - РИА Новости, 21.09.2022
Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса
Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него - те, кто отслужил, имеют... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:51
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта частичная мобилизация, она 1%, или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса", - пояснил Шойгу.Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
09:51 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса

Шойгу: частичной мобилизации подлежит чуть более процента мобилизационного ресурса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта частичная мобилизация, она 1%, или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса", - пояснил Шойгу.
Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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