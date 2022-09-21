https://ria.ru/20220921/regiony-1818342686.html
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок
В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:15
2022-09-21T10:15
2022-09-21T10:30
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
валентина матвиенко
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по обеспечению реализации таких решений в максимально сжатый срок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В случае, если люди выскажутся за присоединение к России, нас с вами уже в ближайшее время ждёт большая напряженная работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатый срок в рамках своих конституционных полномочий", - заявила она, открывая парламентскую сессию.Ранее сенатор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что, согласно действующему законодательству, принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:15 21.09.2022 (обновлено: 10:30 21.09.2022)
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок
Матвиенко: Совфед проведет работу по освобожденным территориям в максимально сжатый срок