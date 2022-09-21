https://ria.ru/20220921/regiony-1818342686.html

Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок

Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок

В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:15

2022-09-21T10:15

2022-09-21T10:30

специальная военная операция на украине

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

валентина матвиенко

референдум в донбассе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по обеспечению реализации таких решений в максимально сжатый срок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В случае, если люди выскажутся за присоединение к России, нас с вами уже в ближайшее время ждёт большая напряженная работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатый срок в рамках своих конституционных полномочий", - заявила она, открывая парламентскую сессию.Ранее сенатор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что, согласно действующему законодательству, принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Кирилл Волков

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