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Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/regiony-1818342686.html
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок
В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:15
2022-09-21T10:30
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
валентина матвиенко
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по обеспечению реализации таких решений в максимально сжатый срок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В случае, если люди выскажутся за присоединение к России, нас с вами уже в ближайшее время ждёт большая напряженная работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатый срок в рамках своих конституционных полномочий", - заявила она, открывая парламентскую сессию.Ранее сенатор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что, согласно действующему законодательству, принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, валентина матвиенко, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, украина, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
10:15 21.09.2022 (обновлено: 10:30 21.09.2022)
 
Совфед проведет работу по новым регионам в максимально сжатый срок

Матвиенко: Совфед проведет работу по освобожденным территориям в максимально сжатый срок

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В случае, если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, Совфед проведёт свою работу по обеспечению реализации таких решений в максимально сжатый срок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В случае, если люди выскажутся за присоединение к России, нас с вами уже в ближайшее время ждёт большая напряженная работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатый срок в рамках своих конституционных полномочий", - заявила она, открывая парламентскую сессию.
Ранее сенатор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что, согласно действующему законодательству, принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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