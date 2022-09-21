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Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818442794.html
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию - РИА Новости, 21.09.2022
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию
Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:18
2022-09-21T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
верховная рада украины
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент принял заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины. За - 272 депутатов", - написал Железняк в Telegram-канале.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, россия, украина, верховная рада украины, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:18 21.09.2022
 
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию

Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в состав России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Парламент принял заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины. За - 272 депутатов", - написал Железняк в Telegram-канале.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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