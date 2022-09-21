https://ria.ru/20220921/referendumy-1818442794.html
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию - РИА Новости, 21.09.2022
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию
Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:18
2022-09-21T15:18
2022-09-21T15:18
специальная военная операция на украине
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украина
верховная рада украины
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент принял заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины. За - 272 депутатов", - написал Железняк в Telegram-канале.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/otnosheniya-1818321440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в Россию
Рада приняла заявление о недопустимости референдумов о вхождении в состав России