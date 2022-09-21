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ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума

ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума - РИА Новости, 21.09.2022

ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума

Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики запустила телефонную горячую линию по вопросам референдума о вхождении ЛНР в состав РФ, сообщил РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:26

2022-09-21T15:26

2022-09-21T15:26

референдум в донбассе

цик лнр

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луганская народная республика

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денис пушилин

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики запустила телефонную горячую линию по вопросам референдума о вхождении ЛНР в состав РФ, сообщил РИА Новости представитель ЦИК.Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что голосование на участках, сформированных в республике для референдума по вопросу вхождения в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/krym-1818444002.html

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референдум в донбассе, цик лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, леонид пасечник, в мире