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ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума
ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума - РИА Новости, 21.09.2022
ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума
Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики запустила телефонную горячую линию по вопросам референдума о вхождении ЛНР в состав РФ, сообщил РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:26
2022-09-21T15:26
2022-09-21T15:26
референдум в донбассе
цик лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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денис пушилин
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики запустила телефонную горячую линию по вопросам референдума о вхождении ЛНР в состав РФ, сообщил РИА Новости представитель ЦИК.Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что голосование на участках, сформированных в республике для референдума по вопросу вхождения в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/krym-1818444002.html
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референдум в донбассе, цик лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, леонид пасечник, в мире
Референдум в Донбассе, ЦИК ЛНР, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, В мире
ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума
ЦИК ЛНР запустил горячую линию по вопросам референдума о вхождении в состав России