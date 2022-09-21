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Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме - РИА Новости, 21.09.2022
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Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме
Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме - РИА Новости, 21.09.2022
Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме
Голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума по вопросу вхождения республики в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:32
2022-09-21T14:46
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
елена кравченко
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
цик лнр
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума по вопросу вхождения республики в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."У нас впервые таким особым образом организовано голосование, оно будет организовано двумя типами. Это голосование в помещении для голосования, оно пройдет на самом избирательном участке, будет один день – 27 сентября", - рассказала Кравченко.Она уточнила, что голосование по второму типу - с выездом на придомовые территории - пройдет с 23 по 26 сентября.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, елена кравченко, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, цик лнр, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Елена Кравченко, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, ЦИК ЛНР, НАТО, Референдум в Донбассе
12:32 21.09.2022 (обновлено: 14:46 21.09.2022)
 
Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме

Глава ЦИК ЛНР Кравченко разъяснила порядок проведения референдума о присоединении к России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко выступает в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко выступает в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко выступает в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума по вопросу вхождения республики в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"У нас впервые таким особым образом организовано голосование, оно будет организовано двумя типами. Это голосование в помещении для голосования, оно пройдет на самом избирательном участке, будет один день – 27 сентября", - рассказала Кравченко.
Баннер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:42
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
Она уточнила, что голосование по второму типу - с выездом на придомовые территории - пройдет с 23 по 26 сентября.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:50
В МИД прокомментировали риторику Запада по референдумам
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕлена КравченкоЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЦИК ЛНРНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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