12:32 21.09.2022 (обновлено: 14:46 21.09.2022)
Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме
Глава ЦИК ЛНР Кравченко разъяснила порядок проведения референдума о присоединении к России
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко выступает в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко выступает в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума по вопросу вхождения республики в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"У нас впервые таким особым образом организовано голосование, оно будет организовано двумя типами. Это голосование в помещении для голосования, оно пройдет на самом избирательном участке, будет один день – 27 сентября", - рассказала Кравченко.
Она уточнила, что голосование по второму типу - с выездом на придомовые территории - пройдет с 23 по 26 сентября.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.