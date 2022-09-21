https://ria.ru/20220921/referendum-1818379315.html

Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме

Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме - РИА Новости, 21.09.2022

Глава ЦИК ЛНР разъяснила порядок голосования на референдуме

Голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума по вопросу вхождения республики в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:32

2022-09-21T12:32

2022-09-21T14:46

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Голосование на участках, сформированных в ЛНР для референдума по вопросу вхождения республики в состав России, пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."У нас впервые таким особым образом организовано голосование, оно будет организовано двумя типами. Это голосование в помещении для голосования, оно пройдет на самом избирательном участке, будет один день – 27 сентября", - рассказала Кравченко.Она уточнила, что голосование по второму типу - с выездом на придомовые территории - пройдет с 23 по 26 сентября.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html

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луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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