https://ria.ru/20220921/referendum-1818372818.html

В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины

В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины - РИА Новости, 21.09.2022

В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины

Более тысячи беженцев из Донбасса смогут проголосовать в Башкирии на референдуме о вхождении ЛНР и ДНР в состав России, заявил председатель госсобрания-курултая РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:06

2022-09-21T12:06

2022-09-21T12:06

в мире

константин толкачев

денис пушилин

леонид пасечник

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70940/86/709408686_32:0:3673:2048_1920x0_80_0_0_7b044f428d25e24632da108587cfdd0e.jpg

УФА, 21 сен – РИА Новости. Более тысячи беженцев из Донбасса смогут проголосовать в Башкирии на референдуме о вхождении ЛНР и ДНР в состав России, заявил председатель госсобрания-курултая российского региона Константин Толкачев."Сейчас важно оперативно провести референдум, обеспечить его прозрачность, возможность участия всех граждан. При этом речь не только о тех, кто находится на территориях Донбасса, но и о вынужденных переселенцах. На территории нашей республики их более тысячи. Для них будут организованы пункты голосования в Стерлитамакском районе и в Уфе. Кроме того, будут выезды во все муниципалитеты, где находятся беженцы, чтобы они могли проголосовать на местах", - цитирует Толкачева пресс-служба башкирского парламента.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html

https://ria.ru/20220921/referendum-1818351288.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, константин толкачев, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях