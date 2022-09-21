https://ria.ru/20220921/referendum-1818372818.html
В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины
В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины - РИА Новости, 21.09.2022
В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины
Более тысячи беженцев из Донбасса смогут проголосовать в Башкирии на референдуме о вхождении ЛНР и ДНР в состав России, заявил председатель госсобрания-курултая РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:06
2022-09-21T12:06
2022-09-21T12:06
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константин толкачев
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УФА, 21 сен – РИА Новости. Более тысячи беженцев из Донбасса смогут проголосовать в Башкирии на референдуме о вхождении ЛНР и ДНР в состав России, заявил председатель госсобрания-курултая российского региона Константин Толкачев."Сейчас важно оперативно провести референдум, обеспечить его прозрачность, возможность участия всех граждан. При этом речь не только о тех, кто находится на территориях Донбасса, но и о вынужденных переселенцах. На территории нашей республики их более тысячи. Для них будут организованы пункты голосования в Стерлитамакском районе и в Уфе. Кроме того, будут выезды во все муниципалитеты, где находятся беженцы, чтобы они могли проголосовать на местах", - цитирует Толкачева пресс-служба башкирского парламента.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, константин толкачев, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Константин Толкачев, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
В Башкирии организуют голосование для беженцев с Украины
В Башкирии организуют голосование на референдумах о вхождении ЛНР и ДНР в состав России