https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html

В ЛНР утвердили порядок проведения референдума

В ЛНР утвердили порядок проведения референдума - РИА Новости, 21.09.2022

В ЛНР утвердили порядок проведения референдума

Центральная избирательная комиссия ЛНР утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения республики в состав России, заявила журналистам... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:42

2022-09-21T11:42

2022-09-21T11:55

луганская народная республика

россия

референдум

в мире

донецкая народная республика

украина

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия ЛНР утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения республики в состав России, заявила журналистам председатель ЦИК страны Елена Кравченко."Центральной избирательной комиссией принято утвержденное постановление, в соответствии с которым предусмотрен алгоритм работы на все наши дни голосования с 23 по 27 сентября", - рассказала Кравченко.Общественные палаты ЛНР и ДНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/nikolaev-1818366721.html

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Владимир Лаврентьев

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