https://ria.ru/20220921/referendum-1818367662.html
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума - РИА Новости, 21.09.2022
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
Центральная избирательная комиссия ЛНР утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения республики в состав России, заявила журналистам... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:42
2022-09-21T11:42
2022-09-21T11:55
луганская народная республика
россия
референдум
в мире
донецкая народная республика
украина
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия ЛНР утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения республики в состав России, заявила журналистам председатель ЦИК страны Елена Кравченко."Центральной избирательной комиссией принято утвержденное постановление, в соответствии с которым предусмотрен алгоритм работы на все наши дни голосования с 23 по 27 сентября", - рассказала Кравченко.Общественные палаты ЛНР и ДНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/nikolaev-1818366721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:42 21.09.2022 (обновлено: 11:55 21.09.2022)
В ЛНР утвердили порядок проведения референдума
ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума по вхождению республики в состав России