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Рязанский губернатор поручил организовать голосование на референдумах
Рязанский губернатор поручил организовать голосование на референдумах - РИА Новости, 21.09.2022
Рязанский губернатор поручил организовать голосование на референдумах
Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что отдал необходимые поручения по РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:53
2022-09-21T10:53
2022-09-21T10:53
павел малков
денис пушилин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
нато
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что отдал необходимые поручения по организации голосования для граждан, временно проживающих на территории региона, на референдумах по вступлению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."С 23 по 27 сентября пройдут референдумы о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья. Наша задача, в том числе, организовать проведение голосования граждан, временно проживающих на территории Рязанской области. Все необходимые поручения уже дал", - написал Малков в своем Telegram-канале.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818350942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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павел малков, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, нато, рязанская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общество
Павел Малков, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, НАТО, Рязанская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Общество