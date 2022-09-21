https://ria.ru/20220921/referendum-1818351288.html

Рязанский губернатор поручил организовать голосование на референдумах

Рязанский губернатор поручил организовать голосование на референдумах - РИА Новости, 21.09.2022

Рязанский губернатор поручил организовать голосование на референдумах

Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что отдал необходимые поручения по РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:53

2022-09-21T10:53

2022-09-21T10:53

павел малков

денис пушилин

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

нато

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области Павел Малков, вступление в должность которого состоится в среду, сообщил, что отдал необходимые поручения по организации голосования для граждан, временно проживающих на территории региона, на референдумах по вступлению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."С 23 по 27 сентября пройдут референдумы о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья. Наша задача, в том числе, организовать проведение голосования граждан, временно проживающих на территории Рязанской области. Все необходимые поручения уже дал", - написал Малков в своем Telegram-канале.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818350942.html

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

рязанская область

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Дарья Буймова

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